A Musa que é cerveja, fábrica e bar

Uma cerveja artesanal deu origem a um bar muito peculiar, no qual a bebida é bem acompanhada com música ao vivo e muita arte.

Musa é sinónimo de cerveja artesanal. No entanto, é um nome que significa bem mais do que isso.



Depois de lançarem as cervejas Mick Lager, Red Zeppelin Ale, Born in The Ipa ou a Twist and Stout, os criadores decidiram deixar entrar na sua fábrica os seus maiores apreciadores e criaram, na rua do Açúcar, em Lisboa, uma ‘tap room’ com vista privilegiada para a sua produção.



"É um espaço único que promove a proximidade de quem gosta da cerveja artesanal com o processo de criação", diz Bruno Carrilho, um dos responsáveis por este conceito.



Neste armazém é possível saborear estas e outras famosas cervejas artesanais, com cada copo a começar nos 2,50 euros. Mas, além disso, também é possível ouvir música ao vivo, outra das inspirações desta Musa tão ligada à componente musical e artística.



"Há mesmo quem venha pela música e acabe por ficar pela cerveja", admite Bruno que, embora saliente que "o enfoque é a cerveja", não deixa de realçar que há muito mais histórias para contar neste espaço, onde há música ao vivo e eventos "12 a 15 vezes por mês".



Por todos estes motivos, este é um espaço de portas abertas aos lisboetas, e não só, com clientes fiéis a não perderem uma festa num armazém que virou opção cultural e de degustação. Abre de terça-feira a domingo.