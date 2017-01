A revista 'Wine Spectators' marca as tendências

Estamos então perante um tinto que cheira e sabe a Dão por todo o lado. Aromas florais da Touriga Nacional com as notas vegetais do Alfrocheiro e as frutadas da Tinta Roriz. É um vinho com grande sentido gastronómico.



Tal classificação ainda ganha maior relevância se tivermos em conta que estamos perante um vinho que, por cá, custará uns 5/6 €. Nessa matéria, tire-se o chapéu ao enólogo Osvaldo Amado.Estamos então perante um tinto que cheira e sabe a Dão por todo o lado. Aromas florais da Touriga Nacional com as notas vegetais do Alfrocheiro e as frutadas da Tinta Roriz. É um vinho com grande sentido gastronómico.

A profusão de concursos de vinhos em todo o Mundo é tal – e cada um com um imenso rol de medalhas para distribuir – que, bem vistas as coisas, notícia, notícia é quando um produtor não arrecada uma medalha qualquer.Claro que há concursos e concursos. E tudo o que tenha que ver com esta bíblia do universo anglo-saxónico que é a ‘Wine Spectator’ é, de facto, muito importante em termos de vendas.De tal forma que, hoje, comprar em Portugal um Cabriz Colheita Selecionada 2014 pode ser uma pequena aventura. E tudo porque os provadores da referida revista colocaram o referido tinto do Dão em 46.º lugar numa lista de 100 vinhos, sendo que são milhares as garrafas que concorrem à famosa lista dos 100 melhores.