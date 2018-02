Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A Serrana e cultural Seia

Cidade é porta de entrada para a Serra da Estrela.

Por Alexandre Salgueiro | 09:30

Situada na vertente sudoeste da Serra da Estrela, Seia é uma das principais portas de entrada para as centenas de milhares de turistas que todos os anos visitam a maior montanha portuguesa. Mas há muito mais do que neve e serra para ver e experimentar na segunda maior cidade do distrito da Guarda.



Dona de um património religioso e arquitetónico vasto, dos quais se destacam a Igreja Matriz, a Igreja da Misericórdia e a Capela de S. Pedro, cuja origem remonta ao séc. XI, para além de várias casas senhoriais, Seia é um passeio pela própria história do País. Foi nesta cidade que, a 25 de setembro de 1910, presidido pelo ‘filho da terra’ Afonso Costa, se realizou o último comício republicano antes da Implantação da República.



Mas a importância estratégica e económica da localidade remonta a tempos pré-romanos. Seia foi terra de lusitanos, fortificada por romanos e disputada por visigodos e muçulmanos até à Reconquista e formação da nacionalidade. O primeiro foral da povoação terá sido lavrado pelo punho do próprio Afonso Henriques.

Ao longo dos anos, a cidade cresceu, desenvolveu-se e diversificou a sua oferta. A proximidade à serra favoreceu a evolução da industria têxtil, dos queijos e dos enchidos que ainda hoje fazem as delícias dos patronos de quase todos os restaurantes da região.



A distribuição de energia elétrica teve também um papel importante no crescimento de Seia, que fez renascer a antiga Central da Senhora do Desterro como Museu Natural da Eletricidade. E por falar em museus, vale a pena visitar o do Pão – que permite uma abordagem deste alimento nas suas vertentes etnográfica, política, social, histórica, religiosa e artística –, ou o do Brinquedo, onde podem ser vistos mais de oito mil exemplares de todo o Mundo.



O Centro de Interpretação da Serra da Estrela, que visa o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e de valorização do património ambiental da montanha é outro ponto de paragem obrigatório para os visitantes.

E para quem prefere atividades ao ar livre, pode sempre escolher uma das 14 rotas pedestres ao longo das terras chãs e das encostas, ou aventurar-se pelos 150 quilómetros de trilhos cicláveis, um dos quais une o Centro de BTT de Seia ao de Manteigas, passando por várias aldeias de montanha.



Uma terra de pastores e do queijo serra da Estrela

O concelho de Seia ainda tem no ativo muitos pastores e produtores do genuíno Queijo serra da Estrela. Nesta altura do ano realiza-se a feira das atividades económicas em que reina este produto endógeno da zona montanhosa mais alta do País.