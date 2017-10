Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A tradicional Tasca D. Ferreira

Gastronomia regional confecionada à moda antiga é o que se pode encontrar num dos restaurantes mais antigos de Braga.

Por Secundino Cunha | 07.10.17

O bacalhau à moda de Braga, que quer dizer, na verdade, ‘Bacalhau à Narcisa’, é um dos pratos mais conhecidos e característicos da cidade de Braga e, por norma, ocupa a primeira linha do cardápio da ‘Tasca D. Ferreira’.



De portas abertas desde 1951, sempre na rua de S. Vicente, esta tasca é uma referência gastronómica na augusta cidade dos arcebispos. A comida é confecionada de modo caseiro e o serviço é cuidado e atencioso.



Já falámos do bacalhau, não podemos deixar de sublinhar outros pratos de excelência, como o cozido à portuguesa, em que os legumes e as carnes oriundas de produtores locais asseguram peculiares textura e sabor, ou o arroz de cabidela com frango estufado, aqui denominado ‘arroz pica no chão’, em que a qualidade da confeção é associada à qualidade dos produtos.



Também pode aqui morder-se o anzol, mas o contexto interior minhoto desta tasca aponta mais para as carnes do que para os peixes. E aponta também para os vinhos (o verde tinto da casa é sempre uma opção a ter em conta) e para as sobremesas, em que se destacam as rabanadas com pinhões, maçã assada ou as cerejas (no tempo delas).