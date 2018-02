Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A tranquilidade de Vale Fuzeiros Nature Guest House

À descoberta de um outro Algarve, onde a natureza se mantém quase imaculada e o sossego reina, convidando a passeios a pé ou de bicicleta.

Por José Carlos Eusébio | 09:00

Quem procura a calma e o sossego, em plena harmonia com a natureza, encontra na Vale Fuzeiros Nature Guest House, situada no interior algarvio, entre a cidade de Silves e São Bartolomeu de Messines, a oportunidade ‘recarregar as baterias’.



Inserida numa quinta com cerca de dois hectares, nas proximidades das barragens do Arade e de Funcho e junto à Via Algarviana (uma rota pedestre que liga todo o Algarve), esta unidade de ecoturismo resulta da reabilitação de uma antiga casa rural.



A temática das plantas aromáticas e medicinais autóctones serve de mote para a decoração de cada um dos nove quartos. Aliás, na quinta poderá percorrer o caminho das ervas aromáticas e aprender as suas potencialidades, usos culinários e medicinais. A Vale Fuzeiros Nature Guest House conta ainda com uma piscina com vista panorâmica, sala de estar e refeições e um terraço.



Existem diversos percursos a pé e de bicicleta que permitem descobrir toda a riqueza natural e patrimonial da zona envolvente, bem como pontos de observação de aves. Merece particular destaque o percurso pedestre pelos habitats do lince-ibérico, junto à barragem do Arade - na zona fica localizado o Centro Nacional de Reprodução do Lince-Ibérico.