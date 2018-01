Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“A vida deu-me outra oportunidade”, diz João Baptista

Ator admitiu passado de excessos.

João Baptista abriu este sábado, pela primeira vez, o livro da sua vida no programa 'Alta Definição', da SIC, numa entrevista que acabou em lágrimas.



O ator, que em 2015 chegou a ser detido por pose de ecstasy, admitiu que durante algum tempo andou por caminhos perigosos.



"Andava desnorteado. Andei com pessoas que não interessam. Afastei-me de mim próprio. Era como um escape, um ato de rebeldia. Não ouvia quem me amava. Fazia coisas que não recomendo a ninguém", afirmou.



No entanto, bater no fundo serviu-lhe de lição. "Foi um abre-olhos. A vida deu-me outra oportunidade".