A vitela assada do 'Ó Jorge'

Levava já algumas décadas como tasca, mas agora tornou-se numa verdadeira referência gastronómica de Fafe.

Por Secundino Cunha | 19:34

Como é que a mãe ou a avó chamavam pelo Jorge? Gritando "Ó Jorge... anda cá". Foi esta ideia de infância que inspirou Jorge Ferreira na hora de batizar o restaurante que recentemente inaugurou no largo de Santo Ovídio, às portas da cidade de Fafe.



A vetusta fachada de granito, com uma porta larga ao meio, indicia que já ali se degustou muito petisco e bebeu muita ‘pinga’ de verde tinto. E é verdade. O Ó Jorge foi alicerçado numa antiga tasca.



A vitela assada à moda de Fafe, que até é mote para um festival de dimensão nacional, é o prato âncora desta casa, que pretende sublinhar com gosto o melhor da gastronomia da região.



O bacalhau assado ou o churrasco de vitela, acompanhado por massa com feijão à moda antiga, são os outros dois pilares da carta. Mas, e esta é a grande novidade, há todos os dias peixe fresco para assar. Vem diretamente da lota de Matosinhos e está exposto à entrada. Para a sobremesa, cavacas de Fornelos ou pudim Abade de Priscos.