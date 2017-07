Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Acho o fato de banho mais sensual”, diz Ana Duarte

Cantora divide férias entre o Algarve e viagens pelo Mundo.

- Onde costuma passar as férias de verão?

– Gosto de ir ao Algarve e adoro descobrir novos destinos pelo mundo fora.



- Qual é a sua praia preferida?

– Adoro a praia de Sesimbra, porque passei a minha infância lá. Bons tempos!



- Praia ou Piscina?

– Piscina, sem dúvida. Porque não tem areia [risos]. A areia faz-me um pouco de confusão, confesso.



- Água quente ou fria?

– Água fria porque sempre me habituei e hidrata bem a pele. Aliás, faz bem ao corpo.



- O que não pode faltar no teu saco de praia?

– O bronzeador.



- Almoçar fora ou jantar fora?

–Jantar fora porque não faço em casa [risos]. Gosto de conhecer novos restaurantes e adoro sushi, sou viciada. Jantar fora é sempre um bom motivo para conviver com os amigos.



- Quais são os seus cuidados de beleza?

– Não tenho muitos cuidados com a beleza.



- Fato de banho ou biquíni?

– Fato de banho, acho muito mais sensual.



- Gosta de fazer topless?

– Não.



- Sexo no verão é melhor?

– Sexo é sempre bom. É bom no verão, outono e inverno.



- Qual foi a viagem mais romântica que já fez?

– Não tenho uma viagem romântica. Todos os sítios que visito com o meu namorado, faço questão que sejam sempre românticos.



- Resort de luxo ou viagem de mochila às costas?

– Gosto dos dois.



- Se tivesse um bilhete de ida, qual seria o destino?

– Para um país paradisíaco. Adoro viajar. Um dos países que gostava conhecer é a Índia Quero ir à Índia e conhecer a cultura.



- Complete. O calor no verão é bom para...

– Aproveitar as boas energias que o calor nos traz!