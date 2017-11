Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente de David Carreira deixa família em pânico

Fãs usam páginas das redes sociais para deixarem mensagens de apoio.

08:28

David Carreira sofreu, na noite de segunda-feira, um acidente que levou à colisão entre três veículos ligeiros e foi assistido no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.



Apesar de o cantor, de 26 anos, ter sofrido apenas lesões ligeiras no pescoço, a verdade é que deixou toda a família preocupada, em especial o pai, Tony Carreira, e a mãe, Fernanda Antunes.



Uma preocupação que se estendeu também aos fãs do cantor.



O facto de o artista ter estado ausente das redes sociais, sem revelar notícias sobre o estado de saúde, fez com que os seus seguidores deixassem centenas de mensagens de apoio na página do artista.



Tony recorda colisão

Além do filho David, também Tony Carreira sofreu um acidente há cerca de um ano, em Paris.



O carro conduzido pelo cantor embateu numa carrinha quando se dirigia para o estúdio. O cantor ficou encarcerado e foi transportado para o hospital, onde foram feitos vários exames, que nada acusaram.



Na altura, Tony fez questão de deixar os fãs descansados, partilhando uma imagem na qual revelava estar bem de saúde.