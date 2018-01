Administração e trabalhadores da Autoeuropa retomam negociações na segunda-feira

Por Lusa | 18:22

Administração e Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa prosseguem na segunda-feira as negociações para o novo acordo laboral, mas o movimento Juntos pelos Trabalhadores da Autoeuropa promete manifestar-se domingo contra a imposição do novo horário transitório.

"No domingo, pelas 11:00, vamos fazer uma vigília, junto ao portão de entrada da fábrica, contra a imposição do novo horário, que não agrada aos trabalhadores e que não cumpre o artigo 233 do Código de Trabalho, porque não respeita as 35 horas de descanso na transição entre turnos", disse à agência Lusa um trabalhador da Autoeuropa que integra aquele movimento.

"A empresa não dimensionou a fábrica para o volume de produção do novo veículo T-Roc. Os trabalhadores esperavam ter uma melhoria das condições de trabalho com a vinda de um veículo com este volume de produção, mas, o que está a acontecer é que vamos ficar ainda pior do que estávamos", lamentou.