África à mesa com a 'Tia Bé'

A última novidade da ementa tem sido um sucesso entre os clientes – cachupa vegetariana. A ideia surgiu de Ana Tavares, a gerente deste espaço e filha da Tia Bé, e teve como base a receita tradicional, tendo só trocando as carnes e os enchidos por equivalentes de origem vegetal.Mas não há só iguarias africanas. O bacalhau à marinheiro é outro dos encantos do restaurante, inspirado nos marinheiros da Base do Alfeite, onde o primeiro Tia Bé abriu.A garrafeira é variada e nacional, dos brancos aos tintos, do norte ao sul, e para todas as carteiras. Está numa pequena sala, onde o cliente pode entrar e escolher a garrafa que melhor combina com a refeição.

É um negócio de família que junta mãe e Filha. A Tia Bé, que não é só o nome do restaurante, é a matriarca que assume as rédeas do negócio que já conta com três espaços na Margem Sul.Aberto há pouco mais de meio ano, o Tia Bé do Seixal, como o chamam entre família, fica situado na freguesia da Cruz de Pau.Com raízes em África, a ementa compõe-se com vários pratos da terra quente. Cachupa de Cabo Verde e a muamba de Angola são duas das estrelas deste espaço.