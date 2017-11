Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agir lança clipe com imagens nunca vistas do seu casamento

"Minha Flor" já é um sucesso no YouTube.

12:52

O cantor Agir lançou um vídeo no seu canal no YouTube onde mostra imagens nunca vistas do seu casamento com Catarina Gama. Dois meses após o enlace, surge agora a música "Minha Flor", escrita pelo próprio e com imagens filmadas exclusivamente com o propósito de surpreender a noiva com este videoclipe.



"Nem imaginam o quão importante é esta música/video para mim. Como já devem saber eu casei em setembro com a mulher mais maravilhosa do mundo e decidi fazer-lhe uma "maldade". Escrevi uma música a pensar nela sem ela saber, antes de casarmos e pensei, vou filmar o casamento todo e dizer-lhe que as imagens são apenas para recordação, como é habitual num dia especial como este e sem ela saber fiz-lhe este video surpresa. Foi uma "maldade" boa, muito especial para mim e por isso precisava de partilhar convosco", escreve Agir na descrição do vídeo.



"Catarina Marques Gama e agora de Carvalho Costa, amo-te muito e espero fazer-te feliz o resto da nossa vida.

Um beijo, Minha Flor", termina o cantor.