"Agora já não faço topless", revela Alda Gomes

A atriz costuma passar sempre as suas férias na Ericeira com a família.

PERFIL

Alda Gomes nasceu no dia 10 de novembro de 1978. A atriz ficou conhecida pela série de sucesso ‘Malucos do Riso’ , da SIC. Ao longo da sua carreira, a artista conta com diversos trabalhos no cinema, teatro e televisão. Em 2013 participou em ‘Sete Pecados Rurais’, um filme realizado por Nicolau Breyner.

– Basicamente, são sempre com a família na Ericeira.– Praia.– A praia dos Pescadores, na Ericeira.– Eu por acaso prefiro fato de banho.– Não. Já fiz mas agora opto por não fazer. As pessoas reconhecem-me e optei por não fazer mais.– Uma garrafa de água de um litro e meio, protetor solar, com proteção máxima e fruta descascada como abacaxi ou kiwi.– Hidrato bastante bem a pele, não apanho muito sol e uso sempre protetor com proteção máxima. Sou muito branquinha e até no inverno uso protetor por causa dos sinais. Também costumo usar sempre produtos para hidratar bem o cabelo.– Jantar fora.– É muito difícil escolher, mas agora não me importava nada de ir para um resort de luxo, acho que já merecia [risos].– Foi este ano, a Nova Iorque, quando visitei o meu irmão. Adorei.– Bem, penso que escolhia ir para o Sul de Itália, apesar de ainda não conhecer.–É ótimo em qualquer altura. Muitas pessoas dizem que no verão é melhor mas no inverno também é bom.–Para ficar até mais tarde na rua.