Água pela Barba para os amantes do peixe fresco

Aos almoços tem um menu especial que, por 11 euros, lhe dá direito a uma sopa e prato principal.A decoração é de uma tasca contemporânea, com paredes forradas a madeira, cadeiras toscas e vários objetos antigos, como um telefone amarelo, que dão um toque vintage a este restaurante.

Abriu na Bica, em Lisboa, uma tasca moderna que mais parece uma cabana de pescadores mas com o requinte de um chef que sabe tratar da melhor forma o peixe fresco.Na carta do Água pela Barba vai encontrar sabores da América do Sul, da Ásia e Europa. Há salmão da horta, ceviche de peixe com salmão, pampo e puré de batata doce, arroz d’ouro, um prato de arroz cremoso com camarão e açafrão e até o taco de peixe frito e mexilhão das índias que estavam na ementa do Isco - o restaurante que antes espalhava charme neste local e que tinha os tachos à conta do mesmo chef que hoje comanda a cozinha do Água pela Barba.Apesar de o peixe ser rei neste espaço, os carnívoros também são bem-vindos. Para eles há sandes de cachaço e bochecha alentejana. Para terminar a refeição em grande também tem duas opções - o bolo de chocolate, com mousse e raspas do dito, e as canilhas de leite creme.