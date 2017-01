Água: restaurante à la carte com influência marroquina

O atendimento é cortês e o espaço, apesar de pequeno, é acolhedor, fresco e com cores vibrantes de alusão às cores marítimas presentes na cultura lusa e marroquina.

É no mais recente hotel do grupo Vincci Hoteles, a dois minutos da avenida da Liberdade, em Lisboa, que se localiza o restaurante Água. Um espaço de gastronomia mediterrânea, com algumas influências portuguesas e muitas marroquinas, que pretende oferecer aos clientes pratos confecionados de uma forma "pura como a água", tal como define o chef Bechir, responsável pela cozinha.No menu destacam-se a chamuça de camarão, porco e mel, o carpaccio de novilho, rúcula, pinhão, parmesão e creme balsâmico, o creme de couve-flor com azeite de trufa branca e chips de bacon e a tagine de franguinho, limão confitado, azeitonas, uvas e cebola confitada.Já as sobremesas têm um toque francês. Do macaron de chocolate, banana, glacé de caramelo e noz de pécan ao tubo de citronela sobre uma daquoise de pistacho e mousse de alperce, cremoso de alecrim, gelado gengibre e telha de sésamo, há doces para todos os gostos. Em comum, doces e salgados primam pelo ‘foodstyling’ cuidado e encantador.