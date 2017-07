Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alentejo no top das preferências dos europeus

Região foi distinguida entre os dez melhores destinos europeus para este ano pelo ‘Lonely Planet’.

00:51

O Alentejo está na moda e é considerado um dos dez melhores destinos da Europa a visitar neste ano para o guia turístico internacional ‘Lonely Planet’.



Escreve esta publicação de referência que a região é um "fascínio magnético" com castelos deslumbrantes em penhascos e "maravilhas culinárias". Ao que se juntam os vinhos, os centros históricos e monumentos, as planícies a perder de vista, as serras e os seus percursos de natureza, o artesanato típico, o cante e, ainda, as praias únicas da Costa Alentejana.



Muitos atrativos para uma visita de Portalegre a Beja, com paragem obrigatória em Évora e Elvas, cidades Património Mundial da UNESCO. Nesta grande região que ocupa um terço do País é ainda reconhecida a arte chocalheira, a falcoaria e o cante como Património Imaterial da Humanidade.



O Alentejo ganhou agora uma nova dimensão ao figurar, em sexto lugar, entre as melhores regiões da Europa para se visitar.



No pódio do guia surgem Zagreb, na Croácia, Gotland, Suécia e Galiza, em Espanha. Constam ainda o Norte de Montenegro, Leeds, no Reino Unido, Norte da Alemanha, Moldávia, Pafos, no Chipre, e Le Havre, em França.



Uma viagem ao passado entre templos e fortalezas

Évora, conhecida como cidade-museu, é a montra do turismo no Alentejo. Em 1986 foi elevada a Património Mundial da UNESCO. O Templo Romano, a Sé Catedral, a Igreja de São Francisco e a Capela dos Ossos, os claustros da universidade e o circuito megalítico, com destaque para ao Cromeleque dos Almendres, são alguns dos monumentos que nos levam para uma viagem ao passado. Mas esta não é a única cidade Património Mundial no Alentejo. Elvas viu também as suas fortificações reconhecidas pela UNESCO há cinco anos. Desde então, o turismo aumentou 300 por cento com um registo de 1,2 milhões de turistas. O Forte da Graça, uma pérola da arquitetura militar, é a joia da coroa da cidade raiana. Destaque também para os castelos de Marvão e Monsaraz, a judiaria de Castelo de Vide, os frescos das igrejas de Évora e Beja e as ruínas romanas na Vidigueira e Santiago do Cacém.



Natureza ímpar do campo ao mar

Planícies a perder de vista, serras verdejantes e praias deslumbrantes. O Alentejo tem o melhor que a natureza nos pode oferecer. E, por isso, não é indiferente o facto de esta região ter no seu território três parques naturais: Vale do Guadiana, em Mértola e Serpa, Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, em Odemira e Sines, e serra de São Mamede, Portalegre. Lugares que convidam a uma caminhada por um dos percursos pedestres. O registo fotográfico é também promovido por estes passeios, que podem incluir incursões até ao cabo Sardão, em Odemira. Ou mais ao interior do Alentejo, à envolvência de Alqueva, o maior lago artificial da Europa. E quem gostar de animais pode visitar o Badoca Safari Park, em Santiago do Cacém, com muitas espécies para admirar. As praias são também únicas. Do areal da Zambujeira do Mar, em Odemira, até Troia, em Grândola, são mais de 100 quilómetros para explorar.



Sabor autêntico

A cozinha alentejana é única. E basta um evento gastronómico para atrair milhares de visitantes à região. Quem não aprecia uma sopa de cação, umas migas de espargos com carne de alguidar, o borrego assado, as silarcas com ovos, o cozido de grão e as famosas açordas. De Portalegre a Beja, as ementas são variadas e há pratos que são apenas típicos de uma só região. O bacalhau dourado, em Elvas, e o sarapatel, na zona de Portalegre, são disso exemplo. Depois há a doçaria conventual com as suas encharcadas, sericaia e pão de rala, e lugares de culto onde se podem provar todas estas iguarias como o restaurante País das Uvas, em Vila de Frades, Vidigueira (foto), com as sua talhas de vinho e mobiliário alentejano.



Vinhos de topo

O vinho tem levado o nome do alentejo aos quatro cantos do mundo. Muito por culpa dos prémios internacionais que amealham ano após ano. Tiago Cabaço, produtor de Estremoz, foi o ultimo grande vencedor. O seu vinho, Blog 13, arrecadou o título de melhor vinho tinto de lote do Mundo no concurso ‘Decanter World Wine Awards’, realizado em Londres, Inglaterra. Um reconhecimento que desperta a curiosidade dos apreciadores de vinho e que tem potenciado o enoturismo da região. São muitas adegas, como a Cartuxa, em Évora, ou a Malhadinha Nova, em Beja, que abrem as portas aos turistas. A Quinta Quetzal, na Vidigueira (foto), alia ainda o vinho a exposições e provas gastronómicas.



Refúgios para todos os gostos

Do luxo do Convento do espinheiro, em Évora, até aos hostels de charme. No Alentejo a hotelaria é para todos os gostos e todas as bolsas. E as unidades de turismo rural, como a Dias Distintos, em Colos, Odemira (foto), são um dos atrativos para que visite a região. Até porque muitos destes espaços diversificam a oferta entre o descanso e o lazer e privilegiam o contacto com os produtos locais. Há programas para passeios a cavalo, caminhadas e sessões de massagens.



Saberes que hoje são arte

Ao balcão de uma taberna é como parece revelar-se na sua forma mais genuína O cante alentejano é património que saiu da região para as bocas do mundo com a distinção da UNESCO e não deixa ninguém indiferente. Em Serpa foi criada a Casa do Cante, onde se junta a história desta expressão artística única.



Com selo de Património Mundial está também a arte chocalheira das Alcáçovas - Viana do Alentejo -, pela necessidade de preservação do ofício da construção e manutenção deste utensílio usado sobretudo para assinalar a presença do gado. Há oficinas, lojas e um orgulho no legado a transportar para as próximas gerações. O mesmo caminho pode ser seguido nos próximos anos pelos tapetes de Arraiolos - o grande ex-líbris desta vila do distrito de Évora -, onde já existe um centro interpretativo desta arte e exemplares de grande valor expostos. Merecem ainda uma visita os Bonecos de Estremoz: uma arte em barro com mais de três séculos de história e que faz parte da identidade cultural daquele concelho.



Verão musical

A rota dos grandes eventos também passa pela região. À cabeça, são já três os grandes festivais de música de dimensão nacional que têm por base terras alentejanas. De 21 a 29 de julho o Festival Músicas do Mundo leva até Sines sonoridades dos quatro cantos do Planeta, com destaque para o brasileiro Emicida ou para a cabo-verdiana Lura. Entre os dias 1 e 5 de agosto todos os caminhos vão dar à Herdade da Casa Branca, onde acontece o festival Sudoeste, que há duas décadas marca gerações no País. Jamiroquai é o nome mais forte do cartaz de 2017. De 21 a 26 de agosto acontece o Festival do Crato, que este ano leva até ao norte alentejano nomes como Seu Jorge, Eagles of Death Metal ou Emir Kusturica.



Ruas Floridas dão cor à vila de 29 de julho a 6 de agosto

São esperados 750 mil visitantes para ver a arte da população do Redondo, que este ano cumpre a tradição de decorar, a papel, 40 das suas ruas com os mais diversos temas. Ao todo são cerca de 250 mil metros quadrados que prometem fazer as delícias dos apreciadores desta expressão popular. As festas - que só se realizam de dois em dois anos - têm lugar entre os dias 29 de julho e 6 de agosto.