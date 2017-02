Hélder Bataglia constituído arguido na Operação Monte Branco

O CM soube, em exclusivo, que Hélder Bataglia foi interrogado novamente esta semana.



O interrogatório aconteceu no âmbito da Operação Monte Branco.



Ao que o CM apurou, as declarações de Bataglia voltam a comprometer Ricardo Salgado.





A 5 de janeiro, Bataglia já tinha sido ouvido no âmito da Operação Marquês e comprometeu Salgado, que foi depois constituído arguido. Bataglia assumiu que os 12 milhões – a que se devem somar mais três pagos por Salgado àquele empresário, por ter obtido a licença do BESA em Angola – passaram pelas suas contas a pedido de Ricardo Salgado.O dinheiro saiu do saco azul do clã Espírito Santo, a offshore ES Enterprise, passou pelas contas de Bataglia e Joaquim Barroca, do Grupo Lena, e chegaram à conta de Santos Silva, o amigo de José Sócrates, na Suíça.