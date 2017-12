Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alessandra Ambrosio sedutora no Brasil

Modelo mostra curvas sensuais na praia.

07:37

Aos 36 anos, Alessandra Ambrosio anunciou que vai deixar de desfilar para a marca de lingerie Victoria’s Secret, mas já deixa saudades aos fãs, que consideram que é muito cedo para a modelo brasileira se reformar. E o mesmo confirmam as fotografias que a top model tem colocado nas redes sociais.



A desfrutar de uns dias de descanso no seu país de origem, Alessandra tem aproveitado o sol e o mar e divulgado fotografias que fazem subir a temperatura nas redes sociais. Com um fato de banho decotado, a modelo mostra-se sensual e revela que continua em excelente forma física.