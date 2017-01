Almaraz: BE diz que Governo deve "chamar à pedra" acionistas da central que estão em Portugal

O Bloco de Esquerda defendeu hoje que o Estado português deve "chamar à pedra" os acionistas da central nuclear de Almaraz, que são empresas protagonistas na economia portuguesa.

"Chamar os acionistas [da central de Almaraz] à pedra é obrigação do Governo português", afirmou hoje Jorge Costa, do Bloco de Esquerda (BE).

O deputado falava durante a audição do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, na comissão parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, sobre o tema da central de Almaraz e construção do armazém para resíduos nucleares.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito