Almeirim, a terra da sopa

Para digerir uma refeição que não se adivinha leve, aconselha-se uma tarde calma passada num dos vários jardins espalhados pela cidade, casos do Jardim da República, dos Charcos, da biblioteca municipal Marquesa de Alorna ou no parque urbano da Zona Norte, onde não faltam cafés com esplanadas e espaços tranquilos, à sombra, para sentar a ler um livro.Quem, por outro lado, quiser descobrir a história de Almeirim, poderá visitar o museu municipal, que tem um acervo dedicado sobretudo aos muitos vestígios arqueológicos e às tradições etnográficas do concelho.Finda a tarde, é tempo de pensar no jantar. As carnes grelhadas são uma das boas especialidades dos restaurantes já mencionados, onde se recomendam também os pratos de peixe ou as espetadas de lulas.Para o serão encontram-se em Almeirim vários bares com ambiente agradável, com destaque para o Poço Velho e o Cavalo Preto, este último localizado na praça de touros e com uma decoração dedicada às tradições tauromáquicas.Nas noites mais quentes, uma alternativa será o Café Império, o snack-bar mais antigo da cidade, com esplanada montada junto ao cineteatro da cidade, que tem uma programação regular com espetáculos de teatro e concertos musicais todos os fins de semana.