Amigos de João Ricardo revoltados com "pessoas maldosas"

Ator enfrenta fase terminal da luta contra o cancro.

08:31

Depois de a revista Nova Gente ter noticiado que João Ricardo – numa fase terminal da luta contra o cancro – está a ser vítima de desfalque na sua conta bancária por parte das pessoas que lhe são mais próximas, os amigos mostraram-se revoltados.



O CM falou com uma amiga do ator, de 58 anos, que garante que todo o dinheiro está a ser usado para pagar os cuidados médicos a João Ricardo.



"Ele recebe perto de 2500 euros da SIC e só para enfermeira, fraldas e outros cuidados médicos são necessários 1800 euros. Depois, ainda há a renda da casa que são mais 800 euros. Neste momento, o dinheiro que ele ganha não é suficiente para cobrir todas as despesas. Ninguém está a roubar o João. Isso só pode vir de pessoas maldosas", refere a amiga.