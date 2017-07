Amor Romeira diz que Portugal é um país "limitado" e "homofóbico"

A ex-concorrente do Love On Top afirmou ainda que Portugal é um país atrasado.

13:20

Recentemente, Amor Romeira e Bruno Marvão, ambos ex-concorrentes do reality show Love On Top, estiveram na Suíça a fazer uma presença no Princesse Club, na festa "WE LOVE PORTUGAL" (Amamos Portugal).

A página humorística Dioguinho fez uma publicação onde partilhou algumas fotografias e vídeos da presença dos dois, e a espanhola, assumidamente transexual, não gostou dos comentários de alguns utilizadores.

Assim, acabou por deixar uma mensagem, afirmando que "estes comentários só acontecem porque é um país atrasado e onde existe falta de cultura sexual". Para além de um país "limitado" e "homofóbico", a mulher acusa os portugueses de serem "desagradáveis" e "pouco tolerantes".

Por fim, Amor Romeira revelou o quanto deseja "que Portugal mude de gente e que as pessoas possam ser felizes na condição que quiserem".