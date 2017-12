Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ana Bola reage aos nomes das filhas de Luciana Abreu

Atriz comenta, com humor, os nomes escolhidos para as gémeas recém-nascidas.

15:47

A atriz Ana Bola não deixou de comentar os nomes escolhidos por Luciana Abreu para as filhas gémeas recém-nascidas.



Ana Bola recorreu ao humor para falar sobre as duas irmãs mais novas de Lyonce e Lyannii.



"A pessoas chega da Islândia e pumba, toma lá Lamour e Lavie. Alana Martina ao pé disto é uma Maria da Purificação", escreveu.

As filhas de Luciana nasceram a 23 de dezembro, mais cedo do que o previsto.