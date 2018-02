Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ana Malhoa em produção sensual sem tatuagens

Cantora está a ser elogiada pelos fãs.

09:47

Ana Malhoa é a protagonista de uma produção sensual para a revista ‘Cristina’.



Nas imagens, as tatuagens da cantora de 38 anos foram apagadas e a sua beleza está a ser elogiada nas redes sociais, nas quais partilhou com os seguidores o resultado da sessão fotográfica.



À publicação, a empresária assume que está a viver uma fase feliz e não pensa voltar a apaixonar-se.



"Neste momento, posso dizer que estou super focada no meu trabalho. As pessoas que me rodeiam, e que trabalham comigo, sabem perfeitamente dessa situação e, na verdade, não consigo ver ninguém, neste momento, ao meu lado. Não consigo", revela.