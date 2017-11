O cantor perdeu uma aposta e viu-se obrigado a tatuar as palavras na perna.

@andreiaxtattoos a culpa é tua!!! A post shared by agirofficial (@agirofficial) on Nov 9, 2017 at 12:55pm PST

Fiz uma aposta c a @anamalhoa e tive de tatuar "Bomba Latina" Vejam tudo este sábado na @radiocomercial A post shared by agirofficial (@agirofficial) on Nov 9, 2017 at 10:31am PST

O cantor Agir foi obrigado a tatuar 'Bomba Latina' na perna depois de perder uma aposta com Ana Malhoa.O momento foi partilhado pelo cantor no Instagram, com vídeos e fotografias."Fiz uma aposta com a Ana Malhoa e tive de tatuar 'Bomba Latina'", pode ler-se na legenda da fotografia. O interprete de 'Tempo é dinheiro' e 'Parte-me o pescoço" deixou os fãs curiosos e prometeu que tudo ficaria esclarecido este sábado, na emissão da Rádio Comercial.

A cantora brincou com a situação e comentou a fotografia de Agir. "Estás tão feliz", escreveu.