Ana Malhoa seduz na praia

"Mulherão poderoso", "Linda" e "Maravilhosa" são alguns dos elogios deixados a Ana Malhoa.

O que achou desta notícia?







20% Muito insatisfeito

20%



6.7%

6.7% 73.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







20% Muito insatisfeito

20%



6.7%

6.7% 73.3% Muito satisfeito pub

Com a agenda preenchida e espétaculos em todo o País, Ana Malhoa quis aproveitar o dia feriado para ir à praia.A voz de 'Tá Turbinada' partilhou nas redes sociais várias fotografias em que evidencia a excelente forma física num fato de banho preto com a frase 'body goals' (objetivos de corpo).A cantora de 37 anos, que está separada do produtor Jorge Moreira da Silva, depressa foi elogiada pelos milhares de seguidores, que desconfiam que a bela 'bomba latina' está a aproveitar o dia de sol na península de Tróia.