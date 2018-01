Ana Moura e Rúben da Cruz nus em banheira na Tailândia

Casal aproveitou as férias para viver momentos românticos.

#thailand #tailandia #kohpanghan Uma publicação partilhada por Ana Moura (@anamourafado) a 25 de Jan, 2018 às 9:02 PST

Ana Moura e Rúben da Cruz estão de férias na Tailândia e a aproveitar para ter momentos românticos. Esta sexta-feira, a fadista partilhou uma fotografia nua na banheira e o DJ não ficou atrás: publicou também uma imagem sem roupa no mesmo local.O casal tem partilhado vários momentos com os fãs de uma viagem que descrevem como inesquecível.Além das férias paradisíacas, Ana Moura partilhou no inicio da semana uma experiência que a tocou particularmente: cuidar de elefantes."Estou na Tailândia, numa ONG de um veterinário que defende que os elefantes não trabalham para nós, somos nós que trabalhamos para eles", escreveu lamentando que os animais sejam explorados para o turismo local.