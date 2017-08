Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ana Sofia Martins confessa que gosta "de fazer nudismo e topless"

Atriz e modelo vai tirar uns dias de descanso na ilha espanhola de Ibiza e confessa-se adepta dos fatos de banho.

- Onde costuma passar as férias de verão?

– Varia muito. Se estiver a trabalhar fico em Portugal. Este ano, por exemplo, vou para Ibiza.



- Qual é a sua praia favorita?

– Gosto muito das praias da Margem Sul. Têm encanto e menos gente. Gosto de todas.



- Praia ou piscina?

– Piscina, porque canso-me muito menos e como eu tenho um grave problema que se chama preguiça aguda posso esticar-me e pedir a alguém que me traga uma água ou uma toalha. Na praia não há este conforto. Sou comodista!



- O que é que não pode faltar no seu saco de praia?

– Revistas de fofocas. A praia é o sítio ideal para ficarmos a saber da vida dos outros!



- Almoçar ou jantar fora?

– Jantar. Quanto mais tarde chegar a casa melhor, porque assim não tenho loiça para lavar.



- Quais são os seus cuidados de beleza?

– Eu nasci assim. Eu não preciso de mais nada!



- Fato de banho ou biquíni?

– Este ano fato de banho, pela primeira vez.



- Gosta de fazer topless?

– Adoro. Aliás, adoro fazer nudismo, sobretudo por causa do meu trabalho. Eu não posso ter marcas.



- Resort de luxo ou viagem com mochila às costas?

– Resort de luxo e de preferência com pulseirinha.