Andar de montanha russa dentro de uma mina de sal em Hallstatt

Entre o lago e as montanhas respira-se a harmonia e serenidade da aldeia pitoresca.

Por Patrícia Lima Leitão | 20.12.17

Agora, séculos depois, moradores e turistas podem andar na montanha russa da mina, em túneis de passagem obrigatória durante a visita. A produção de sal é constante.



A harmonia e a serenidade aliam-se à beleza para formar um casamento entre a natureza e a excentricidade. Durante o inverno, as encostas são cobertas de neve e desenham o postal da região. No lago que reflete as casas tradicionais de madeira passeiam os cisnes.



Conhecimento enterrado numa mina de sal há cinco mil anos

Chama-se Memory of Mankind e é uma cápsula do tempo dentro de uma mina de sal, onde se acredita estar guardado o conhecimento mais antigo deixado por povos, há cerca de cinco mil anos.



O projeto, que permite que as pessoas participem ao colocar texto em novas tábuas de argila, quer preservar a civilização moderna do esquecimento. As informações estão gravadas em pictogramas, linhas e marcas em forma de cunha.



Em 1997, a vila foi declarada Património da Humanidade pela UNESCO.

Andar numa montanha russa em plena mina de sal. É possível e poderá fazê-lo em Hallstatt, a aldeia mais bucólica da Áustria.Aqui nasceu a mina de sal mais antiga do Mundo, cuja atividade humana começou em tempos pré-históricos, com os depósitos de sal a serem explorados ainda antes de Cristo.