Andreia Leal desesperada pede ajuda para voltar a ver a filha

Ex-concorrente da Casa dos Segredos acusa ex-companheiro de a proibir de ver Maria há 69 dias.

Andreia Leal não vê a filha há 69 dias e este sábado deixou um comunicado nas redes sociais a pedir ajuda contra a atuação do ex-companheiro.



"Vou explicar ao País a crueldade que está a ser alvo a minha bebe...Maria. 69 dias sem a ver... por decisão do progenitor... baseado em mentiras doentes...", escreve a ex-concorrente da Casa dos Segredos no Facebook.



Andreia afirma que está longe da filha Maria por decisão do progenitor baseado "em mentiras doentes" e que não há "qualquer ordem de afastamento do tribunal". Conta ainda que enviou três mensagens este sábado para conseguir ver a filha e ainda não obteve resposta.







A 12 de outubro, o dia em que no Brasil se celebra o dia da criança, Andreia também partilhou um texto do pai, Luís Leal. "Espero que a justiça da minha cidade e país (Porto/Portugal), não continue a crucificar a estabilidade emocional de uma criança indefesa, te colocando (por vingança desses caras sem carácter) numa casa que não te diz nada, que nem referências tens, só por armações desses vermes"", escreve o avô sobre o facto de a neta estar com o pai, desejando no final um "feliz dia da criança".







Também Carolina Leal partilhou uma imagem de Maria com a legenda: "Não vou desistir de ti nunca... vou-te buscar ao fim do mundo se for preciso". Publicação que foi partilhada pela mãe da criança.



O comunicado da ex-concorrente já tem 54 partilhas. Andreia entrou no reality show da TVI com o segredo: "Sou acompanhante de luxo".