Anel de Cláudia Vieira levanta suspeitas

Atriz pode ter sido pedida em casamento por João.

13:22

Cláudia Vieira partilhou uma imagem nas redes sociais que está a dar muito que falar. Isto porque na fotografia a atriz surge com um anel que tudo aponta para que seja de noivado.



A joia foi exibida pela atriz, de 39 anos, durante uma viagem a Paris. No entanto, Cláudia não confirmou que se se trata de um anel de compromisso.



A atriz vive uma relação com João Alves há cerca de três anos, mas tem mantido a discrição. O que é certo é que, nos últimos tempos, tem partilhado mais momentos ao lado da cara-metade, e tudo indica que os dois estão prontos para dar o passo seguinte na relação.