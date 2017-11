Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Angelina Jolie brilha em gala

Atriz foi considerada uma das mulheres mais bem vestidas da entrega de prémios.

08:56

Angelina Jolie foi a grande estrela dos Hollywood Film Awards, que tiveram lugar em Beverly Hills, na Califórnia, na noite do passado domingo.



Com um vestido comprido, em tons de prata, a atriz deu nas vistas e, segundo a crítica, voltou a brilhar, desde que, há cerca de um ano, terminou o casamento com Brad Pitt.



Com batom vermelho e joias simples, mas elegantes, Angelina Jolie, de 42 anos, foi considerada uma das mulheres mais bem vestidas da passadeira vermelha, onde ‘rivalizou’ com várias caras do mundo do cinema, como foi o caso de Eva Longoria, Shailene Woodley ou Amy Adams.



A noite foi de muito glamour.