Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Angelina Jolie despreza rival

Recusa cumprimentar atriz 'amiga' de Brad Pitt em festa.

08:44

Depois dos rumores de que Margot Robbie estava próxima de Brad Pitt quando este ainda era casado, a atriz cruzou-se com Angelina Jolie numa entrega de prémios e o mal-estar foi evidente. De acordo com a revista ‘In Touch’, Robbie foi apresentar-se à colega, mas foi mal recebida. "Eu sei quem tu és", limitou-se a dizer Angelina, virando prontamente costas à atriz, que ficou sozinha na passadeira vermelha.



"Ela ficou chocada com a atitude. Toda a gente se apercebeu e a Margot estava mesmo envergonhada", diz uma fonte, acrescentando que Angelina Jolie foi firme e "não perdoa a traição do passado".