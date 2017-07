Angelina Jolie diagnosticada com paralisia facial

Atriz revela problemas de saúde que a afetam depois da dor da separação. "Choro muito no duche", afirma.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 11:33

Angelina Jolie foi profundamente afetada pela separação do marido, Brad Pitt, e agora revela que desenvolveu vários problemas de saúde após o divórvio. A atriz, de 42 anos, foi diagnosticada com paralisia de Bell e com tensão alta.

A paralisia de Bell consiste numa paralisia de um nervo facial, que se demonstra na incapacidade de controlar os músculos faciais de um dos lados da cara. Pode ser causado por um tumor cerebrall ou derrame, no entanto não tem causa efetiva conhecida. A doença é de dfícil tratamento,m através de antiinflamatórios e antivirais, mas é ainda controverso se pode haver recuperação ou não do doente.

Com este tipo de paralisia, Angelina Jolie pode mesmo chegar a deixar de conseguir fechar um dos olhos e desenvolver problemas de visão graves.

A revelação foi feita numa entrevista à Vanity Fair, em que a atriz quebra o silêncio sobre a dor do divórcio de Brad Pitt. O casal estava junto há 12 anos quando anunciou a separação, que ocorreu em setembro de 2016. Atriz pediu a custódia dos filhos, permitindo a Pitt que visitasse as seis crianças do casal sempre que quisesse.

"É muito importante não chorar à frente dos meus filhos"

Com as crianças a seu cargo, Angelina Jolie viu-se forçada a esconder a dor à frente dos filhos. "Eu preocupava-me muito como bem-estar da minha mãe quando era criança, muito mesmo. Por isso não quero que as minhas crianças se preocupem comigo. É muito importante não chorar à frente dos mesu filho. Choro muito, mas no duche", revela a atriz.

Angelina Jolie tem sofrido de stress extremo, até porque a batalha pela custódia dos filho envolveu os serviços sociais.

"Sinto-me mais mulher com as escolhas que fiz. Sinto-me inteligente por ter posto a felicidade dos meus filhos em primeiro lugar. Estou preparada para tomar as rédeas à minha vida e à minha saúde", afirma Jolie.

Dedicada aos filhos Maddox, de 15 anos, Pax, de 12, Zahara, de 11, Shiloh, de 10, e os gémeos Knox e Vivienne, de oito anos, a atriz finaliza dizendo que tudo o que quer é "fazer um bom pequeno almoço para as crianças e manter a casa cuidada". "Estou a ter aulas de culinária. No final do dia só quero que a resposta à pergunra ‘Fiz um ótimo trabalho como mãe hoje?’ seja sempre sim", conclui Angelina Jolie.