Ângelo Rodrigues declara-se a filha de Iva Domingues

"Ela é o meu orgulho", escreveu o ator.

A separação de Ângelo Rodrigues com Iva Domingues parece não ter afetado a relação do actor com a filha da apresentadora que se mudou recentemente para Nova Iorque, Estados Unidos.

O ator partilhou uma fotografia na sua conta do instagram com Carolina, filha de Iva, que prova que a relação com a jovem se manteve.

"Ela é o meu orgulho. Acabou de chegar a Los Angeles e vai conquistar o mundo", escreveu Ângelo Rodrigues na legenda da imagem.





A apresentadora não ficou indiferente à publicação do ator e respondeu com um coração.

De recordar que Iva Domingues mudou-se para os Estados Unidos para que a filha pudesse estudar cinema.