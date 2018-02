Angola ainda tem longo caminho a percorrer para garantir bem estar e direitos aos cidadãos - MNE

Por Lusa | 12:31

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, Manuel Domingos Augusto, reconheceu hoje que o país "ainda tem um longo caminho a percorrer para garantir o bem estar e os direitos fundamentais a todos os cidadãos".

Falando na 37.ª sessão regular do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que decorre em Genebra, Manuel Augusto vincou que é por haver este caminho a percorrer que o Governo "continuará a trabalhar diariamente nos programas de diversificação económica, na criação de um melhor ambiente de negócios que atraia o investimento privado nacional e estrangeiro, garantindo assim o emprego à juventude e reduzindo drasticamente a pobreza".

O diplomata angolano apresentou as principais preocupações do executivo liderado por João Lourenço, salientando que o país "continua a atribuir a maior importância à promoção e proteção dos direitos humanos e ao reforço do papel da sociedade civil na consolidação do Estado democrático e de direito e na prevalência do diálogo e da participação política inclusiva como elementos fundamentais para a convivência harmoniosa no país".