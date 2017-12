Anitta dá que falar em videoclip sensual

Cantora aparece a exibir os glúteos com celulite.

19.12.17

A cantora brasileira Anitta habituou sempre os fãs a videoclips sensuais e polémicos. Esta segunda-feira, a artista lançou a sua música mais recente - Vai Malandra - que já conta com mais de 13 milhões de visualizações no Youtube.

As visualizações no novo videoclip da cantora dispararam assim como as críticas. No início do vídeo a cantora aparece a caminhar de forma sensual onde exibe os glúteos com celulite, o que parece não ter agradado a alguns internautas.

Segundo a imprensa brasileira, Anitta terá proibido a equipa de edição de fazer qualquer alteração no corpo da artista.

"És linda mesmo com celulite", escreveu um dos internautas.

De recordar que Anitta marcará presença no Rock in Rio 2018 em Lisboa no mesmo dia em que atua Demi Lovato, Bruno Mars e Agir.