‘Anjos’ da Victoria’s Secret aquecem com produção ousada

Manequins brilham em campanha.

Os ‘anjos’ da Victoria’s Secret estão imparáveis no que toca a surpreender os seguidores das redes sociais com fotos ousadas.



A menos de um mês daquele que é considerado o desfile do ano, as protagonistas do espetáculo têm feito furor com os seus corpos torneados e tonificados, fruto do exercício físico que têm feito nos últimos tempos e também de dietas rigorosas.



A marca norte-americana tem divulgado fotos da nova campanha e já deixa antever que as modelos vão, mais uma vez, brilhar na passerelle.



Elsa Hosk, Josephine Skriver e Romee Strijd são algumas das protagonistas da campanha que já está a dar que falar.