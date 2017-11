Modelos da Victoria’s Secret revelam ansiedade a apenas um dia do desfile do ano. Dieta rigorosa e exercício mantidos até ao evento.

Por Rute Lourenço | 01:30

Os anjos da marca Victoria’s Secret já não conseguem esconder o nervosismo e ansiedade. A um dia do grande desfile, que este ano se realiza em Xangai, na China, são muitas as modelos que já sentem as pernas a tremer só com a perspetiva de subirem à passerelle em lingerie e com as míticas asas de an