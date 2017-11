Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Anjos’ seduzem na China após polémica

Sara Sampaio promete deslumbrar no desfile da Victoria's Secret de hoje.

Por Rute Lourenço | 08:44

As últimas horas foram de azáfama e ansiedade para os responsáveis da Victoria’s Secret que, em menos de um dia, tiveram de substituir cinco ‘anjos’ e a cantora Katy Perry, que viram os seus vistos negados pelo governo chinês. No entanto, garantem o show da marca, que acontece hoje em Xangai, não irá desiludir os fãs. Falta pouco para algumas das mulheres mais belas do Mundo pisarem a passerelle e desfilarem naquele que é considerado um dos eventos do ano no mundo da moda.



Para Sara Sampaio é já a quinta vez que está no palco dos sonhos, mas assegura que as pernas ainda lhe tremem antes de envergar as asas de anjo.

Ao longo dos últimos dias, a portuguesa passeou por Xangai e cumpriu o plano estabelecido para estar na melhor forma em lingerie. Nos dias que antecedem o desfile, os ‘anjos’ não abrandam o ritmo e queimam as poucas calorias ingeridas com horas no ginásio. Alessandra Ambrósio, de 36 anos, uma das veteranas da marca, prefere boxe, enquanto Sara aposta nos exercícios localizados. Já a dieta destas supermodelos é um autêntico teste à força de vontade com os ‘anjos’ a beberem mais do que comem nas horas antes do desfile. Por isso, entenda-se, trocam as refeições calóricas por batidos de vegetais e aguentam até ao final do evento. Aí, garantem, é tempo de celebrar... com hambúrgueres.



Sutiã de diamantes vale 1,7 milhões

Uma das grandes atrações dos desfiles da Victoria’s Secret é o ‘Fantasy Bra’. Trata-se de um sutiã de diamantes, que é exibido por um dos ‘anjos’ da marca. Este ano, cabe à manequim brasileira Lais Ribeiro – mais conhecida por Pocahontas – desfilar com o modelo, que está vigiado 24 horas por dia em Xangai, na China. A peça conta com seis mil pedras preciosas e está avaliada em 1,7 milhões de euros. O mítico sutiã – que tem safiras amarelas, ouro e topázio azul – demorou 350 horas a ser feito.



Deslumbrantes em festa

Na noite de sábado, os ‘anjos’ descontraíram no lançamento do novo livro do fotógrafo Russell James, que colabora há anos com a Victoria’s Secret. A obra mostra fotografias de bastidores dos vários desfiles da marca de lingerie. Sara Sampaio e Candice Swanepoel não faltaram à festa.



Katy Perry excluída

O vestido com girassóis que Katy Perry usou em Taiwan foi considerado ofensivo, uma vez que a flor tinha sido usada como símbolo das manifestações separatistas anti-China no ano anterior. Por essa razão, a artista viu o visto negado pelo governo e foi substituída pelo cantor Harry Styles.