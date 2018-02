"Antipatia das cativações" permitiu comprar quadros de Vieira da Silva - Costa

Por Lusa | 20:01

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que a compra, pelo Estado, de seis quadros de Maria Helena Vieira da Silva, por 5,5 milhões de euros, pretende "reforçar a cidadania" e foi possível graças à "antipatia das cativações".

"A aquisição pelo Estado destas seis obras não se inscreve só no investimento que temos procurado fazer na valorização do património cultural nacional (...) mas também num conjunto de investimentos que têm vindo a ser feitos", afirmou o chefe do Governo, numa cerimónia na Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva que assinalou a aquisição de seis obras da pintora (1908-1992).

"Marca um resgate, porque depois do resgate que sofremos, merecemos agora resgatar-nos", disse.