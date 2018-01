António Costa confiante de que o défice ficará em 1,2%

Primeiro-ministro sublinha a "forte redução" da dívida pública, que estima em 126,2% do PIB

Por Lusa | 16:36

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta segunda-feira que o défice de 2017 rondará "seguramente" o 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB), "francamente" abaixo da meta inicial de 1,5%.



"O défice ficará francamente abaixo do 1,5%, que era a meta inicial, e rondará seguramente o 1,2% do PIB do ano passado", disse durante uma intervenção na Fundação AEP, no Porto.



António Costa adiantou ainda ter havido uma "forte redução" da dívida pública que, desde outubro, inverteu uma tendência de crescimento que vinha de há vários anos, permitindo chegar ao final de 2017 com uma dívida que será de 126,2% do PIB, ou seja, melhor do que os 127% que se tinha estimado inicialmente.



O Governo tinha inscrito um défice de 1,6% do Produto Interno Bruto no Orçamento do Estado para o ano passado, reviu para 1,5% quando enviou o Programa de Estabilidade para Bruxelas, e em 21 de dezembro António Costa anunciou que o défice iria ficar "abaixo dos 1,3%".