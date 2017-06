A Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos (APECATE) estima que 50% dos 'tuk-tuk' que circulam em Lisboa já são elétricos, medida que a Câmara da capital previa implementar em junho, mas ainda não avançou.



No final do ano passado, a Câmara de Lisboa aprovou a submissão a consulta pública do regulamento municipal respeitante à circulação de veículos turísticos, estimando que os veículos devessem passar a ser elétricos "em meados de 2017".



Porém, o documento ainda não entrou em vigor. A agência Lusa questionou o município sobre quando é que isso poderia acontecer, mas não obteve resposta.





"A ideia de junho já passou, as coisas andaram e ainda não se desenrolaram", afirmou à Lusa João Tarrana, coordenador do Departamento de Animação Turística com Veículos Motorizados da APECATE.Na opinião do responsável, "com a chegada do Verão vai ser mais difícil que isso aconteça para breve".João Tarrana avançou que, segundo dados da associação, "50% da frota de 'tuk-tuk' que andam em Lisboa já são elétricos", mas "neste momento a única solução é comprar" os veículos já nesta condição.Segundo o coordenador, o "Instituto da Mobilidade e dos Transportes [IMT] não faz a peritagem" dos veículos que sejam alterados para elétricos, pelo que o problema dos empresários "é depois certificá-los".Questionado pela agência Lusa sobre esta questão, o IMT apontou que "no âmbito das suas competências, não utiliza o conceito de peritagem"."A alteração do tipo de combustível de qualquer veículo, incluindo a conversão de veículos a gasolina/diesel em elétricos, é uma transformação que carece sempre de aprovação e inspeção por parte dos serviços regionais deste instituto, tendo em vista assegurar que não são alteradas as condições de segurança dos veículos", acrescenta.O organismo refere ainda que esta inspeção pode ser efetuada "nas instalações de centros de inspeção", uma vez que "não existe impedimento por parte do IMT à aprovação de qualquer transformação, desde que as mesmas cumpram o que regulamentarmente se encontrar estabelecido".Na lista de preocupações da APECATE estão também os pontos de carregamento."Não temos sítios para carregar os ?tuk-tuk', especialmente nos pontos onde há paragens obrigatórias", referiu João Tarrana, dando como exemplo a Praça dos Restauradores.A APECATE já havia pedido à Câmara de Lisboa para que as várias entidades envolvidas neste assunto se sentassem à mesa para o discutir, o que não aconteceu."Fomos recebidos por todos [os partidos políticos], menos pelos vereadores que promoveram o regulamento", apontou, acrescentando que o grupo de trabalho que a associação sugeriu que fosse criado não chegou a ser uma realidade.Na opinião de João Tarrana, deveria ser criada uma "vereação específica, dada a importância do setor e a necessidade de ordenamento que existe, especialmente nesta parte da animação turística com veículos".Quem ocupasse este cargo deveria agir como "um interlocutor", que "desse respostas aos operadores", advogou o responsável.A Lusa colocou várias questões à Câmara de Lisboa sobre este assunto, mas após várias insistências o município apenas referiu que está a "finalizar as conclusões do relatório da consulta pública do Regulamento Municipal Respeitante à Circulação de Veículos Afetos à Atividade de Animação Turística".Assim, o município considerou "prematuro estar a adiantar informação que neste documento constará".