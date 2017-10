Apple cancela série de Elvis Presley devido a escândalo sexual

O grande projeto da Apple para a televisão foi cancelado. A série sobre Elvis Presley foi posta de parte esta segunda-feira, 9 de outubro, devido ao escândalo sexual que envolve Harvey Weinstein, fundador da produtora 'The Weinstein Company' que iria trabalhar no filme, revela o site 'Deadline'.



'The Weinstein Company' já tinha tudo pronto para o projeto televisivo. A história tinha por base o livro de Dave March, "Elvis", e os diários do cantor.



Harvey Weinstein, uma das figuras mais poderosas de Hollywood, viu-se envolvido num escândalo. O jornal 'The New York Times', a 5 de outubro, revelou que o executivo é acusado de assédio sexual por pelo menos oito mulheres, incluindo estrelas como as atrizes Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rose McGowan e Ashley Judd.

"Eu admito que a forma como me comportei com colegas no passado causou muita dor e peço sinceras desculpas por isso", assumiu Weinstein. O fundador dos estúdios Miramax e The Weinstein Company acabou mesmo por ser despedido da companhia que ele próprio fundou.