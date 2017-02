Aprenda a fazer Sopa Ramen com o Chef Rui Fontes

Rui Fontes inspirou-se nas suas férias gastronómicas, no Japão, para criar esta receita que tem tudo a ver com a ementa do restaurante onde trabalha, no qual se usam as técnica japonesas para tratar produtos portugueses, e vice-versa.Por isso, não estranhe se na ementa, além do sushi e sashimi tradicionais, encontrar gunkan kobe (bife kobe e ‘foi gras’ braseado com doce de ameixa de Elvas) ou gunkan MR (salmão braseado, arroz com amêndoa, vieira marcada em moscatel de Setúbal).Ingredientes:Barriga de Porco (160 g por pessoa) mirin (um tipo de vinho de arroz, semelhante ao Sake, porém com um teor alcoólico mais baixo e que pode encontrar em lojas com produtos japoneses),sake, soja, coentros, cebolo, maçã verde (1), manteiga, cogumelos shitake (150 G), pimenta sansho ( a venda em lojas com produtos japoneses), azeite e sal q.b.Coza a barriga de porco em água, com uma mistura de cinco pimentas (há frascos com moinhos à venda), um pouco de soja, mirin e sake. Quando a barriga estiver cozida retire e guarde o caldo. Em seguida, leve uma frigideira anti-aderente ao lume e coloque a barriga de porco com a pele virada para baixo, para ficar crocante.Quando a pele já estiver tostada, corte a barriga de porco em pedaços.Coloque num tabuleiro com a parte da pele virada para cima e deite uma colher de manteiga por cima. Leve ao forno a 180 graus durante 20 minutos.Corte a maçã em pedaços (metade para cada pessoa) e leve ao lume numa frigideira anti-aderente. Deiteuma colher de manteiga no fim e mexa.Corte os cogumelos em pedaços. Depois Coloque-os numa frigideira com um fio de azeite, um pouco de sal e pimentas anshopara saltear.Separe as folhas de coentros com as mãos. Pique o cebolo finamente.Aqueça o caldo em que cozeu o porco (cerca de 100 ml por pessoa)e retifique os temperos. Comece a empratar. Numa tigela coloque os cogumelos, a maçã e a carne. Regue com o molho. Deite um pouco de pimenta sansho e espalhe por cima da carne e na tigela o cebolo e os Coentros. Bom apetite!