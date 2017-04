Aprenda a transformar os ouriços-do-mar numa iguaria

Uma das suas propostas é uma entrada a que chamaram ‘Mexido de ouriço e algas’, na qual o sabor intenso a mar do ouriço se mistura com o salgado das algas (alface do mar e musgo irlandês) e com a suavidade cremosa do ovo e das natas salpicadas com pimenta preta. É uma sugestão de entrada de Carlos Silva, dono do Viveiros do Atlântico, para ser saboreada devagar.No menu pode ainda provar o ouriço numa sopa rica, em gnocchi e em sobremesa. Há também uma aletria de ouriço. Acreditem!Esta é uma receita saborosa e muito fácil de preparar. Para a executar deve ter os seguintes ingredientes: quatro ouriços frescos, três ovos, algas (alface do mar e musgo irlandês), pimenta preta em grão para moer na hora,natas frescas (2 dl), sal (q.b.) e água dos ouriços.Com a ajuda de uma faca ou de uma tesoura abra o ouriço pelo lado da boca de forma a fazer uma abertura redonda. Abra com cuidado para não se picar nos picos e não entornar a água do próprio ouriço. depois, escorra a água para uma taça e reserve para utilizar mais tarde.Parta os ovos inteiros e bata com a ajuda de um garfo. depois junte a água dos ouriços e as natas frescas. mexa muito bem.Demolhe as algas (a alface do mar e o musgo irlandês) em água e escorra. depois pique-as com a ajuda de uma faca e junte-as ao preparado anterior. Mexa com a ajuda de um garfo. Tempere de sal (q.b.) e pimenta preta moída no momento e mexa novamente.Com a ajuda de uma colher de sopa encha os ouriços com o preparado.Leve os ouriços ao forno durante cerca de oito a nove minutos. O forno deve estar a 200 graus. Pode servi-–los como entrada em cima de sal e enfeitados com as algas. está pronto a servir.