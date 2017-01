Aqui há galo

A carne fica tenra e o arroz chega à mesa malandrinho com um gosto avinagrado e saboroso. Acompanhado de vinho tinto verde é de comer e chorar por mais.O galo de cabidela faz parte do menu deste restaurante, que quer dar aos clientes o que há de melhor na gastronomia minhota. Por isso, não faltam o típico bacalhau e os rojões. Mas há mais, muito mais; há dobrada com feijão branco, favas guisadas com entrecosto e o especial da casa – bife do lombo à Ceia Minhota, cujo segredo está no molho.Para preparar esta receita para quatro pessoas vai precisar dos seguintes ingredientes: um galo partido em pedaços, cebola (três), alhos (5 dentes de alho), duas folhas de louro, arroz (150 g), sangue do galo (dois copos), um ramo de salsa, um copo de vinho branco e outro de tinto, azeite, vinagre, pimenta branca moída e sal q.b.Parta o galo em pedaços.Tempere os pedaços do galo de um dia para o outro com: três dentes de alho picado, louro, pimenta, sal e um copo de vinho tinto e outro de vinho branco. Depois massaje a carne com as mãos e deixe repousar.Pique as três cebolas finamente e dois dentes de alho.Leve um tacho ao lume com azeite e as cebolas e os dentes de alho picados. Deixe refogar. E vá mexendo com a colher de pau.Quando o refogado estiver pronto junte um ramo de salsa fresca e uma folha de louro.Depois junte os pedaços de galo e vá mexendo. Deixe cozinhar uns 45 minutos. Vá deitando água enquanto está a cozer.Quando o galo estiver cozido cubra a carne com água e deixe ferver. Depois junte o arroz. Deve cozinhar cerca de dez minutos.Deite vinagre no sangue e mexa. Cinco minutos antes do arroz estar cozido junte o sangue. prove e retifique o sal. Mexa até o arroz cozer. Apague o lume e está pronto a servir. Deve servir malandrinho e acompanhado de um vinho tinto verde. Bom apetite!