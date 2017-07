Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arena Di Verona: comida italiana, servida à italiana

Decoração do estabelecimento de Castelo Branco remete para a cultura transalpina.

Por Alexandre Salgueiro | 18:18

Comida italiana, servida à italiana. Pode ser este o mote do Arena Di Verona, em Castelo Branco, que há 17 anos marca a diferença entre as pizzarias da cidade, pelo compromisso com a tradição que coloca na confeção de cada prato.



Aqui não é só a decoração da sala, repleta de motivos da cultura italiana, que remete o cliente para terras transalpinas. No Arena Di Verona, pizzas, pastas, massas, lasanhas e canelones são confecionados com os mais tradicionais ingredientes italianos. De resto, defende o chefe italiano Evis Ângelo em resposta à pergunta intemporal: "O segredo de uma boa pizza não está só na massa nem só no molho. Está em ambos mas, sobretudo, na escolha dos ingredientes." E esses são praticamente todos tradicionais da cozinha italiana, como o queijo tartufa, o barolo, os cogumelos porcini, ou as trufas, entre outros.



Além das pizzas, que representam todas as regiões do país, tal como a carta de vinhos, destaque ainda para a massa recheada ou para o bacalhau à veneziana, uma novidade que os proprietários acreditam que vai conquistar também uma clientela fiel que procura no Arena Di Verona a verdadeira experiência italiana.