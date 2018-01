Arrancou 75.ª edição dos Globos de Ouro, prémios de cinema e televisão dos EUA

Por Lusa | 01:34

A cerimónia da 75.ª edição dos Globos de Ouro, os prémios de cinema e televisão dos Estados Unidos, começou este domingo no hotel Beverly Hilton de Los Angeles (Califórnia).

O comediante Seth Meyers assume o papel de mestre de cerimónias daquela que é a primeira gala da indústria cinematográfica desde que estalou a vaga de denúncias de assédio e abuso sexual envolvendo produtores e atores de Hollywood.

Os vestidos e trajes negros inundaram o tapete vermelho, um reflexo do movimento "Me Too" destinado a denunciar o assédio sexual às mulheres em Hollywood.