ARS afirma que hospitais do Norte mostraram "boa capacidade de resposta"

Por Lusa | 17:13

O presidente da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) afirmou hoje que os serviços de urgência de Centros de Saúde e hospitais daquela área mostraram "boa capacidade de resposta" ao aumento da afluência àqueles serviços.

Em declarações à Lusa, à margem de uma visita ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães, Pimenta Marinho apontou que os serviços "foram capazes" de responder ao aumento da procura registada "essencialmente nos dias depois do Natal e do Ano novo", através do "alargamento de horários e reforço de equipas".

"O que verificámos das visitas a vários hospitais da zona Norte nos últimos dias foi que os serviços mostraram boa capacidade de resposta quer em Centros de Saúde quer em hospitais, foram capazes de responder dentro dos tempos limites de espera", apontou aquele responsável.